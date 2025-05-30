Muş’un Yoncalıöz köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Yoncalıöz köyünde meydana geldi. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede büyüyerek Ramazan Güler’e ait evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken, ardından Yaygın Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Ramazan Güler, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Maddi durumum da yok. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.