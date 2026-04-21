Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta aracıyla Elif Güner'e (14) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenlenerek dava açılan sürücü Yasin Aloğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Ankara 68. Asliye Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yasin Aloğlu ile taraf avukatları ve maktul Güner'in ailesi katıldı. Yargılama başlamasıyla mahkeme hakimi salonun yetersiz olması sebebiyle salona basın mensupları ve aile yakınlarının alınmayacağını bildirdi. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Aloğlu'na söz verildi.

'Mağdur aracın üzerine çıktı ve kafasını cama çarptı'

Aloğlu, 'Olay günü arkadaşlarımla buluşmak için evimden çıktım. Seyir halindeyken yaya geçidinin ilerisinde 3 kişi olduğunu gördüm. Kornaya bastım, frenleme yaptım. Bu nedenle aracım kaymaya başladı. Daha sonrasında yaya geçidinin 10 metre ilerisinde mağdura çarptım. Çarpmanın etkisiyle mağdur aracın üzerine çıktı ve kafasını cama çarptı. İleride aracımı durdurduktan sonra mağdur aracın üzerinden yuvarlandı. Önce araçtan ayrılamadım ancak iner inmez ambulansı ve babamı aradım' iddialarında bulundu.

Yaşanan olay sebebiyle pişman olduğunu ifade eden Aloğlu, 'Olay yeri ekipleri de geldi ve olay yeri incelendi. Sonrasında ben de hastaneye gittim ve benden kan testi aldılar. Ben mağdura yardım etmek istedim ancak kırık ve iç kanama olacağı ihtimalinden dolayı kendisine yardım edemedim' dedi.

Yaya geçidi levhasının kör noktada kaldığını iddia eden tutuklu sanık Aloğlu, aracı park ettikten sonra yaya geçidi levhasını fark ettiğini iddia etti.

Aloğlu pişmanlığını dile getirerek beraatini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların kusur durumunun belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın kullandığını beyan ettiği telefona ilişkin 19 Şubat 2026 tarihli arama kayıtlarının istenmesine hükmetti. Duruşma, 21 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

'Şu an okulda olması gerekiyordu benim kızım ama toprağın altında yatıyor'

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Elif Güner'in annesi Tuba Güner, duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Güner, '19 Şubat'ta Turan Güneş Bulvarı'nda yaya geçidinden geçerken bir magandanın yarış yaparak, frensiz bir şekilde yüz kilometre hızın üstünde giderken çarpması sonucu kaybettiğimiz Elif'in annesiyim. Adalet için buradayız. Yaya geçitlerindeki ölümlerin kaza olarak geçmesini istemiyoruz. Bu olası kastır. Bu bir cinayettir. Benim çocuğum en güvenli alanda yaya geçidinden geçerken dikkatsiz biri yüzünden bu dünyadan koptu. Şu an okulda olması gerekiyordu. Şu an üstümde benim Elif'in forması var. Şu an okulda olması gerekiyordu benim kızım ama toprağın altında yatıyor. Bir magandanın dikkatsizliği yüzünden hız kurallarına uymadığı için yaya geçide en güvenli yerdir. Benim çocuğum kurallara uyan bir çocuktu. Yaya geçidini sürekli kullanırdı. O kurala uydu ama karşıdan gelen kurala uymadı. Kuralı ihlal etti ve bir ölüme sebep oldu. Başka Elifler ölmesin. Bu kaza olarak nitelendirmesin. Bu bir cinayettir. Cinayet olarak ağır yargılanmasını istiyoruz biz. Ağır cezada yargılanmasını istiyoruz. Adalet savaşımız sürecek. Onun için buradayız' ifadelerinde bulundu.

'Sanığın en ağır cezayı alacağını ümit ediyoruz'

Güner ailesinin avukatı avukat Tahir Burak Koçak, '14 dört yaşında bir kız çocuğu yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken bir sanığın yüz kilometre üzerinde hızla seyreden makas atarak ilerleyen önündeki araçla tampon tamponu yarışan bir aracın Elif'e çarpması sonucu. Elif kızımız maalesef hayata gözlerini yumdu. Biz bunun bir kaza olmadığını söylüyoruz. Bu bir cinayettir. Bu kişinin basit taksirle veya bilinçli taksirle yargılanıp ceza alması değil en azından olası kastan dolayı ceza almasını talep ediyoruz. Bu şekilde meydana gelecek kazalarının önüne geçmenin şartı budur. Ağır yaptırımları olması gereken bir durum söz konusu. Bunun hukuki mücadelesini veriyoruz. Bugün ilk duruşmamız olacak. İnşallah sanık en ağır cezayı olası kastla ölüme sebebiyet vermeden dolayı en ağır cezayı alacağını ümit ediyoruz' dedi.