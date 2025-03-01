Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip’in Çanakçı Mahallesi’nde bölge halkının ibadet ihtiyacını karşılayacak Çanakçı Camii’ni tamamlayarak hizmete açtı. Cuma namazıyla birlikte ilk kez cemaate kapılarını açan camide, eski Diyanet İşleri Başkanı, Çanakçı Mahallesi doğumlu Mehmet Görmez namaz kıldırdı.

Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen cami, 1000 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Geniş ve ferah bir iç mekana sahip olan ibadethanede, 350 kişilik harim ve 100 kişilik mahvel bölümleriyle toplam 450 kişilik cemaat kapasitesi bulunuyor. Zeminde kullanılan yüzde yüz yün halılar, ibadet sırasında konforu artırırken, 28 metre yüksekliğindeki minaresiyle cami, mahalle silüetine estetik bir değer katıyor.

İbadetin yanı sıra eğitim ve sosyal alanlarıyla da dikkat çeken yapı, bodrum katında üç sınıflık, mekanik ve elektrik odalarına ev sahipliği yapıyor. Avlusunda şadırvanın yer aldığı cami kompleksinde, din görevlisinin konaklaması için ise 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 konut da inşa edildi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Çanakçı Camii, deprem nedeniyle hasar gördüğü için yıkılan caminin yerine inşa edilerek mahalle halkının ibadethane ihtiyacını karşıladı. Bölge sakinleri, bu önemli yatırımı hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.