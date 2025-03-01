Kastamonu Üniversitesi tarafından Metaverse ve Yapay Zeka’nın eğitimdeki etkileri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, Araştırmacı Yazar Taşkın Koçak’ın konuşmacı olarak yer aldığı "Metaverse ve Yapay Zeka ile Eğitimin Geleceği" söyleşi, Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, yapay zeka ve Metaverse teknolojilerinin gündelik yaşama ve eğitim sistemine nasıl entegre edilebileceği değerlendirildi. Alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Taşkın Koçak, bu teknolojilerin öğrenme süreçlerine sağlayacağı katkıları detaylandırarak, eğitimde dijitalleşmenin artan önemine vurgu yaptı. Yapay zeka destekli öğrenme sistemleri, sanal sınıf ortamları ve dijital öğretim materyallerinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair bilgiler verdi.

Program, interaktif sunumlarla desteklenerek katılımcıların sürece aktif şekilde dahil olmaları sağlandı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılan video gösterimleri ve yapay zeka tabanlı öğrenme sistemlerinden örnekler sunularak, katılımcılara bu teknolojileri gözlemleme fırsatı verildi. Koçak, eğitimde yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabileceğini belirterek, eğitmenlerin ve öğrencilerin bu dönüşüme nasıl adapte olabileceklerine dair öneriler sundu.

Ayrıca, dijital okuryazarlığın önemine dikkat çeken Koçak, yapay zeka ve metaverse teknolojilerinin bilinçli ve etik kullanımının gerekliliğine vurgu yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlik, soru-cevap bölümüyle devam etti. Katılımcılar, yapay zeka ve metaverse konusunda merak ettiklerini sorma fırsatı yakalarken, Koçak’ın değerlendirmeleri büyük ilgi topladı.

Programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Taşkın Koçak’a hediye takdim etti.