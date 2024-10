Gaziantep UMKE’nin ev sahipliğinde, çevre illerden gelen UMKE ekiplerinin de katılımıyla sahra hastanelerinin kurulumu üzerine bir tatbikat ve eğitim düzenlendi.

Gaziantep’te Ortadoğu Fuar Merkezi içerisinde düzenlenen etkinlik kapsamında, muhtemel afet durumlarında hızlı sağlık müdahalesi sağlayacak donanımlı sahra hastanelerinin nasıl kurulacağı ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukların nasıl aşılacağına dair detaylı çalışmalar yapıldı. Tatbikatın en önemli amacı, deprem, sel, yangın gibi büyük afetler sırasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak için sahra hastanelerinin hızlı ve etkin bir şekilde kurulmasını test etmekti. Eğitime katılan UMKE ekipleri, bu hastanelerin kurulumu sırasında uygulanacak adımlar, tıbbi cihazların yerleşimi, hastane içi organizasyon ve hasta kabul prosedürleri hakkında detaylı bilgi aldılar.

1 günde sahra hastanesi kuruldu

Fuar merkezi içerisinde düzenlenen tatbikata 98 UMKE personeli katılırken 1 gün içerisinde tam donanımlı, afet, savaş ve olağan üstü durumlara hazır içerisinde havalandırması, klimalı laboratuvarı, ameliyathane hizmetleri, kadın doğum muayene alanları, personellerin kullanacağı tuvaletleri, cerrahi el yıkama üniteleri, sedyeleri, acil müdahale arabalarına kadar kullanıma hazır sahra hastanesi kuruldu.

Vali Kemal Çeber’den yerinde inceleme

Tatbikatın önemli bir bölümüne Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katıldı. Vali Çeber, sahra hastanesini yerinde inceleyerek kurulum aşamaları hakkında bilgi aldı. Tam donanımlı olarak kurulan hastanede, tıbbi müdahale birimleri, acil servisler, ameliyathaneler ve hasta bakım alanları gibi farklı bölümler yer alıyor. Vali Çeber, yaptığı açıklamada, bu tür eğitim ve tatbikatların, afet anında müdahale kapasitesini artırdığını ve muhtemel bir felaket durumunda hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

“Biz bugün hastane gezdik”

Vali Çeber, Gaziantep’in ve bölge illerinin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, böyle bir hazırlığın önemine dikkat çekti. Sahra hastanelerinin, büyük çaplı afetlerde en hızlı şekilde sağlık hizmeti verebilmesi için UMKE ekiplerinin her zaman hazır olması gerektiğini belirtti. Çeber,“Biz bugün hastane gezdik. Yani bir hastanede olması gereken temel hatta temeli de aşan sağlık hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, ameliyathane hizmetleri, tuvaletinden kan alma merkezine, kadın doğum ünitesinden ameliyathanesine her şeyiyle hazır olarak kuruldu. İşte arkada bir sürü sahraya uygun çadırlarımız ve her birinde fonksiyonlaştırılmış hizmetlerimiz var. Diğer illerden gelip burada bu tecrübeden istifade etmek isteyen mesai arkadaşlarımız da var. Onlar da burada bu tecrübelerden istifade ediyor. Bir taraftan Allah ilimize de ülkemize de dünyanın hiçbir yerine de afet vermesin diye dua ederken diğer taraftan da olursa diye her şeyimizde hazır olmaya gayret ediyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma bu gönüllü, bu istekli, arzulu, olağanüstü duruma hazır olma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Bir gün içerisinde bir sahra hastanesi kurduk"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gizem Coşkun Yüksel, “Şu anda sahra hastanelerinin kurulumuyla ilgili bir eğitim tatbikatı yapıyoruz. Çevre illerden, Türkiye’nin birçok ilinden katılan UMKE’ci arkadaşlarımız da var. 98 UMKE personeliyle şu an şişme çadırlarımızdan, ağır iklim çadırlarımıza kadar hastaneler, personel, barınma ünitelerini bunların hepsinin kurulumunu sağlıyoruz. 30 Eylül’den 5 Ekim’e kadar eğitimimiz devam edecek. Çevre illerden gelen UMKE’ci arkadaşları da burada misafir ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye’miz bir deprem ülkesi, afet ülkesi ve UMKE olarak biz de gönüllü 298 personelimizle her türlü afete, olağan dışı duruma hazırlık yapmaya ve deprem olmadan önlem almaya, bununla ilgili çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir lojistiklerimiz var Gaziantep UMKE birimi olarak. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu alandaki sahra hastanesinin kurulumu dün başladı. Aslında tamamlanmadı, yarın hepsini bitirmiş olacağız. Bir gün içerisinde bir sahra hastanesi kurduk. İçerisinde havalandırması, klimalı laboratuvarı, ameliyathane hizmetleri, kadın doğum muayene alanları, personellerin kullanacağı tuvaletleri, cerrahi el yıkama ünitelerine kadar her şeyiyle, sedyeleri, acil müdahale arabalarına kadar kullanıma hazır bir hastane kurduk” diye konuştu.

Tatbikat sırasında eğitim alan UMKE ekipleri, sahra hastanelerinin sadece kurulumu değil, aynı zamanda bu hastanelerin afet ortamında nasıl etkin bir şekilde işletileceği üzerine de bilgilendirildi. Özellikle tıbbi cihazların kullanımından hastane içi lojistiğe kadar pek çok farklı konuda eğitim verildi. Ayrıca, ekipler muhtemel bir kriz anında hasta triyajı ve acil tedavi süreçleri gibi konularda da eğitimler aldılar.

Tatbikat, UMKE ekiplerinin sadece afetlere değil, savaş gibi olağanüstü durumlara da hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyor. Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılmasının önemi bir kez daha vurgulanırken Gaziantep UMKE’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin bölgede afet yönetimi kapasitesini daha da geliştireceği ifade edildi.