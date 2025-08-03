Ağrı’da solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilen 6 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Pnömoni ve konjenital kalp hastalığı tanısıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan 6 aylık Elif Bozkuş, durumu ağırlaşınca entübe edilerek yoğun bakımda takip altına alındı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılan değerlendirme sonucunda bebeğin ileri tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilmesine karar verildi. Elif bebek, Ağrı Havalimanı’ndan kalkan ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi.