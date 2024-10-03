Mersin polisinin Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik Mersin merkezli Elazığ ve Adana’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişinin işlemleri sürüyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, Mersin merkezli Elazığ ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltındaki şahıslardan biri işlemlerinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 11 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.