Muğla-Aydın kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik levhası ışıklarının bulunduğu direği devirerek havada asılı kalarak ikiye bölünürken, kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 30 Mayıs Cuma günü Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru hareket halinde olan Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza kameralar tarafından anbean kaydedildi

Çevrede yapılan araştırmalarda feci kazanın bir iş yeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde aracın direğe çarparak havada asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.