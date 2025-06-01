Yalova’da kendisinde bir süredir haber alınamayan M.E. (37) ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, M.E. dün saat 15.00’te Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde son olarak görüldü. Şahıstan bir süredir haber alamayan yakınları saat 22.30 sularında Ortaburun Göleti’nde kayıp vakası ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarmanın yanı sıra AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama sonucu kayıp vatandaşın cansız bedenine Ortaburun Barajı yakınları ormanlık alanda ulaşıldı.

M.E.’nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden şahsın ölü olarak bulunduğu bölgede uyuşturucu madde içildiği tespit edildi. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.