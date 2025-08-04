Yaz mevsiminde aşırı sıcaklar birçok rahatsızlığa neden olurken kronik akciğer hastalığı olanlar için de bazı riskler barındırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Niiar Alioğlu, astım, KOAH ve bronşit rahatsızlığı olanların yaz aylarında nefes darlığı yaşayabildiğini belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

Sıcak havalarla birlikte bazı sağlık problemlerinde artış görülebiliyor. Kronik akciğer ve bronşit hastalığı olanlar aşırı sıcaklar nedeniyle nefes darlığı riskiyle karşı karşıyayken, birçok kişide güneş çarpması, ishal, zehirlenme, cilt mantarı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Niiar Alioğlu, yaz aylarında hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"Susamasanız bile su için"

"Yaz aylarında hava sıcaklığı nedeniyle bazı hastalıklarda artış görülüyor. Özellikle ishal, halsizlik, güneş çarpması, idrar yolu enfeksiyonu, cilt mantarlarında çok büyük bir artış görüyoruz. Bunlardan kendimizi korumayı öğrenmemiz lazım" diyen Dr. Niiar Alioğlu, "Bazı insanlar ‘Susadığımda su içiyorum’ diyor. Ancak yaz mevsiminde susuzluk hissi olmasa bile günlük 2-2.5 litre suyu tüketmenizi öneriyoruz. Ayrıca giysilerimizin daha hafif ve açık renkli olması, daha serin bir ortamda bulunmamız gerekiyor. Gittiğimiz havuzlarda, dışarıda yediğimiz gıdalarda çok dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Yemekleri günlük yapmaya çalışın"

Yaz aylarında sıkça görülen gıda zehirlenmelerine de dikkat çeken Alioğlu, "İlk önce mutlaka hijyen şartlarına dikkat edilmeli. Yemeği yaptığımız mutfak ve ellerimizin temizliği konusunda çok titiz davranmamız lazım. Yemek hazır olduktan sonra saklama şartları çok önemli. Gıda belli bir sıcaklıktan düştükten sonra mutlaka buzdolabında saklanması gerekiyor. Yaz mevsiminde mikropların çoğalmasına uygun ortam olduğu için bu gıdaları günlük yapmayı ve tüketmeyi öneriyoruz. Böylece kendimizi hastalıklardan koruyabiliriz" dedi.

"Nem nedeniyle oksijen oranı düşüyor"

Sıcak ve nemli havanın, özellikle akciğer ve bronşit hastaları için bazı riskler taşıdığını belirten Dr. Niiar Alioğlu, "Akciğer hastalıkları olanlarda, astım, KOAH, bronşit hastalarında nefes darlığı daha da şiddetleniyor. Bu da sıcaklığa bağlı olduğu gibi havanın nem oranının da yüksek olmasına bağlıdır. Nem yüksek olduğu zaman havanın oksijeni taşıma kapasitesi düşüyor. Bu da doğal olarak nefes darlığına neden oluyor. Bundan daha fazla etkilenen kişiler akciğer rahatsızlıkları ve bronş rahatsızlıkları olan kişilerdir" diye konuştu.

O nedenle akciğer ve bronşit hastalığı olanların sıcak havalarda dışarı çıkmamaları, bir işleri varsa sabahın erken saatlerinde veya güneş battıktan sonra yapmaları sağlık konusunda daha güvende olmalarını sağlar.