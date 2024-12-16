Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Eskişehir Sakatlar Derneği arasında indirim anlaşması yapıldığı açıklandı.

Fizyomer Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir Sakatlar Derneği’ne ziyarette bulundu. Sakatlar Derneği Başkanı Cafer Eşen ve üyelerin de yer aldığı buluşmada Uzm. Dr. Türkan Tünerir, başkanın ve üyelerinin sıkıntılarını dinleyerek Fizyomer olarak her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Uzm. Dr. Tünerir, Dernek Başkanı Cafer Eşen’e ’Engelliler Haftası’ nedeniyle dernek üyesi engelli vatandaşların fizik tedavi muayenelerinden, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden fark ücreti almayarak kendilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek olacaklarını dile getirdi. Dernek Başkanı Eşen ise destekleri için Fizyomer’e teşekkür etti.