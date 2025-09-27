Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması’nın 2024-2025 ödül töreni ile 2025-2026 eğitim öğretim yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan’ın katılımıyla gerçekleşen törende, gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımının ve yenilikçi projelerle geleceğe yön vermesinin önemi vurgulandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, TOBB Genç Girişimciler Kurul Başkanı Burçin Köksal, HABİTAT Derneği Başkan Yardımcısı Bora Caldu, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Seyhan, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Burğut ve Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak ezberden uzak, problem çözen, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Yarışmanın da bu hedef doğrultusunda gençlere önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Programda ayrıca Fikir Otobüsü 2025 final videosu izletildi, 2026 yılı tanıtım projesi sunuldu. Ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı kazananlarına ödülleri takdim edildi. Ödül alan öğrenciler, projelerinin arkasındaki fikirleri ve heyecanlarını kısa konuşmalarla paylaştı.

Törene Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan’ın yanı sıra, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Burğut, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Seyhan, HABİTAT Derneği Başkan Yardımcısı Bora Caldu, TOBB Genç Girişimciler Kurul Başkanı Burçin Köksal, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.