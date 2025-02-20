Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Levent Gültekin kendi Youtube kanalında dizi sektörü soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunarak Albayrak Grubu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında kavga olduğunu öne sürmüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Yaklaşık 1 ay önce sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişi, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulundu. Ortaya atıldığı günlerde hiçbir etki uyandırmayan, gündem olmayan bu anlamsız ve kötü niyetli ithamların bugün maalesef yeniden gündeme taşındığını müşahade ediyoruz" diyen Altun, “Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu, fitne, iftira ve yalanlar silsilesi, bizi yolumuzdan geri çeviremeyecektir” dedi.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hükümet ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde gördüklerini ifade eden Fahrettin Altun, "Bu fitne ateşinin, bizim nezdimizde ne olursa olsun karşılık bulamayacağını, dahası ne kadar üflenirse üflensin yakılamayacağını bildirerek şu önemli noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tesis edildiği günden bu yana İletişim Başkanlığı olarak görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu güçlü, görünür ve etkin bir şekilde tüm insanlığa tanıtmak, Türkiye’nin iletişim alanında kudretini artırmak ve Milletimizin çıkarlarını tüm platformlarda en iyi şekilde anlatıp savunmaktır. Bugün çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişletmektedir. Türkiye bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, hemen her sorun alanında çözüm önerilerini dikkate aldığı, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır. Türkiye’nin bu duruma gelmesinin en büyük vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda yürüttüğü cesur politikalardır. Bu politikaları besleyen en önemli güç de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi bedeli ödeyerek liderlik ettiği Davamızdır!" ifadelerini kullandı.