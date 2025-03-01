Eskişehir’de vatandaşların, iftar ve sahur için yaptıkları kahvaltılık alışverişleri nedeniyle çarşı merkezindeki dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofralarında tercih edilen kahvaltılık ürünlere ilgi arttı. Vatandaşlar, sahur yaparken tüketilecek kahvaltılık ürünleri satan işletmelere yoğun ilgi gösterdi. Esnaf Ömer Özkan, özellikle yumurta, peynir, zeytin ve hurma gibi besin değeri yüksek ürünlere talebin arttığını belirtti. Sahurda ağır olmayan daha hafif yiyeceklerin tercih edildiğini belirten esnaf Özkan, önceki yıllara oran vatandaşın ilgili olduğunu söyledi.

"Besin değeri yüksek yiyecekler tercih ediliyor"

Çarşı esnafı Ömer Özkan, ramazan ayında sahur ve iftar saatlerinde yumurta ve hoşafın tercih edildiğini söyledi. Müşterilerin hurmayı iftarını açmak, zeytini de sahurda tüketmek için satın aldığını ifade eden Özkan, "Besin değeri yüksek olduğu için insanlar peynir çeşitlerine ilgi gösteriyor. Tezgâhta bağırdığımız için ramazanda çalışmak biraz daha zorlayıcı olabiliyor.’’ diyerek ramazan ayında çalışmanın zorluğuna değindi.

‘‘İftar saatlerinde yaşanan yoğunluk azaldı’’

Lokanta işletmecisi olan Hasan Üner ise iftar menüleri hakkında konuştu. Üner, fiyatlar ve menüler hakkında şunları söyledi: ‘‘İftar menümüzde bir ana yemek, çorba, salata, meze, hurma, reçel, içecek ve tatlı bulunuyor. Grup şeklinde iftar açmaya gelenler iftar menüsünü tercih ediyor. İftar vakti yaklaştığında paket servislerde yoğunluk yaşıyoruz ve kendi orucumuzu açamadan müşterilere hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha önceki ramazanlarda dükkân dolup önünde sıra olurdu. Bu sene beklenti daha düşük. Eskiden dışarda yemek ihtiyaçtı, artık lüks oldu.’’

İşletmeci Ahmet Kirit, ramazanda genellikle peynir, zeytin ve yumurta daha çok tercih edildiğini ve şu anda en çok sattıkları ürünün yumurta olduğunu söyledi. ‘‘Genellikle müşteriler sahur için ağır olmayan peyniri ve zeytini tüketiyorlar. Ürün fiyatlarında bir artış yok ürün fiyatlarını normal olarak değerlendiriyorum. Güncel bir zam yok’’ şeklinde ifade etti.