TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 22 bin 586 proje başvurusu yapıldı.

Eskişehir, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı. Bursa bölgesinde sergilenecek 100 projeden 25’i Eskişehirli öğrenciler tarafından hazırlandı. Proje başvuruları, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam bin 200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Bu başarıda, Eskişehir’de yürütülen ‘Bilime Açılan Kapı: TÜBİTAK Kitaplıkları’ ve ‘Geleceğe Açılan Kapı: Eskişehir TÜBİTAK Kitaplarını Okuyor’ projelerinin büyük katkısı bulunuyor. Öğrenciler, TÜBİTAK kitaplarından edindikleri bilgi ve becerileri projelerine yansıtarak bölge finallerine yüksek oranda katılım sağladı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, elde edilen bu başarıdan dolayı öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri tebrik ederek, "Bu tür projeler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmede önemli rol oynuyor. Eskişehir olarak bu başarıyı elde etmekten gurur duyuyoruz" dedi.