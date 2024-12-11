Eskişehir’de sabah saatlerinden beri etkili olan yağışlı havanın ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı manzarası, Eskişehirliler tarafından ilgiyle izlendi.

Eskişehir’de gün içinde süren aralıklı sağanak yağışlar, hava sıcaklığının artması ve yağmurun durmasıyla birlikte yerini güneşli havaya bıraktı. Vatandaşlar, yağmur sonrası etkili olan güneşin ardından çıkan gökkuşağıyla birlikte renkli görüntülere şahit oldu. Gökkuşağını kaçırmak istemeyenler vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.