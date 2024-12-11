Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" Projesi tanıtıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen program Niğde Belediye Başkan yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, Acil Sağlık Hizmet Başkanı Op. Dr. Nevzat Atılgan Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, 112 Başhekimi Dr. İbrahim Tasman, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile hastane idarecileri ve ambulans şoförlerinin katılımı ile yapıldı.

Yapılan toplantıda acil sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için fermuar sisteminin önemi anlatıldı.

"Fermuar sistemin yaygınlaştırılması ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymak amacında olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan sistemin detaylarını anlattı.

İnan; " Trafikte duyarlı davranarak ambulanslara yol vermekle her saniye bir hayat kurtarabilir. Fermuar sisteminde, iki yönlü yolda aracı sağa yanaştırarak geçiş koridoru oluşturmak, tek yönlü yolda ise tek şeritte sağa yanaşarak koridor açmak, iki şeritli yolda da sağdaki araç sağa, soldaki araç ise sola yanaşarak koridor oluşturmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, bu programla vatandaşların duyarlı davranmasını ve acil sağlık hizmetlerinin hızlıca sunulabilmesini teşvik ediyor. Yaşama yol vermek hepimizin insanlık görevidir" ifadelerine yer verdi.