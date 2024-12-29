Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan yağmurlu havanın etkisini göstermesiyle kent merkezinde sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, Eskişehir’de aralıklı yağış etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezindeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Dışarıda olan vatandaşların bir bölümü ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Kalabalık olan çarşı meydanındaki sokaklarda, yağış nedeniyle hareketlilik azaldı. Çarşı esnafı, yağmurun şiddetiyle dükkanının önünde oluşan su birikintilerini temizlemeye çalıştı. Vatandaşların bazıları ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmayı denedi.