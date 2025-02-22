Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Eskişehir’ de gerçekleşen Uluslararası eğitim buluşmasında Erasmus+ çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri ve projeleri desteklemek amacıyla Eskişehir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, Erasmus+ programının sunduğu fırsatlar, ulusal ve uluslararası projeler ve geleceğe dair vizyonunu paylaştı.

"İlker Astarcı, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen buluşmada, Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir’in Erasmus+ akredite kurumları arasında yer almasının önemine vurgu yaparak, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin uluslararası deneyimler kazanması, farklı eğitim sistemlerini yerinde gözlemleyerek yeni beceriler edinmesi, eğitim sistemimize önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise konuyla ilgili olarak, Erasmus+ ve diğer uluslararası projelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin ufkunu genişlettiğini ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren nesillerin yetkinlik kazanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Konsorsiyumu Temsilci Öğretmen Buluşması Eskişehir’de gerçekleştirildi"

Erasmus+ programı kapsamında Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen "2024 Konsorsiyumu Temsilci Öğretmen Buluşması"nda, öğretmenlere uluslararası eğitim fırsatları, proje başvuru süreçleri ve başarılı proje örnekleri anlatıldı. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan İlker Astarcı, öğretmenlerin uluslararası projelerde daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, Ulusal Ajans olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Erasmus + akreditasyon sertifikaları sahiplerini buldu"

Erasmus + akreditasyon 2022 çalışmaları kapsamında, okul ve mesleki eğitim alanlarında gerçekleştirilen proje süreçlerinin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi. 77 öğretmen ve 10 öğrenci okul eğitimi alanında, 20 öğretmen ve 60 öğrenci mesleki eğitim alanında Erasmus+ programı kapsamında hareketliliklerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Törende konuşan İlker Astarcı, uluslararası projelerin eğitime sağladığı katma değerin altını çizerken, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da Erasmus+ programının, öğrenciler ve öğretmenler için uluslararası başarı kapısını araladığını belirtti.

Eskişehir’de büyük bir ilgiyle karşılanan bu ziyaret, Erasmus+ programının eğitim alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.