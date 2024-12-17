Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türk Sana Müziği Konseri’ coşkulu geçti. Konsere; sanatseverler ve davetli topluluğu katıldı. Konser, yoğun ilgi ve beğeni gördü ve sık sık ayakta alkışlandı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen konserde Eskişehir türküleri ve yurdun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, "Derneğimiz tarafından düzenlediğimiz konser, Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktadır. Derneğimiz 1993 yılında kurulan bir dernek olup, 31 yıldır güzel Eskişehir’imize ilmi, sanatsal ve kültürel alanda katkılarda bulunmaktadır. Bu kültürel, sanatsal ve ilmi çalışmalarımız, aynı perspektifte devam edecektir’’ dedi.

Konser, iki bölümde seslendirildi. Türk Sanat Müziği Korosu; Koro Şefliğini Cem Aksu’nun yaptığı konserin ikinci bölümünde, konuk sanatçı Udi Bestekar Talat Er sahne aldı. Konserin ilk bölümündeki şarkılar koro tarafından, ikinci bölümünde ise şarkılar konuk sanatçı Talat Er tarafından seslendirildi. Konserde; seslendirilen şarkılara, sanatsever izleyiciler hep birlikte eşlik ettiler. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzide eserlerinin icra edildiği konser, sanatseverler ve davetliler tarafından beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonunda; Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, konuk sanatçı Udi Bestekar Talat Er ve emeği geçenlere çiçek buketleri takdim etti.