Ressam Elif Çelebi’nin ilk kişisel sergisi "Dönüşüm", Museum Kültür & Sanat’ta açıldı.

Anadolu Üniversitesi Baskı Sanatları Bölümü mezunu olan Çelebi, çocukluğundan beri iç içe olduğu resim tutkusundan vazgeçmiyor. Uzun yıllar boyunca baskı teknikleriyle eserler ortaya çıkaran Çelebi, tek bir tekniğe bağlı almak yerine karışık teknikler kullanarak, sanat yolculuğunu sürdürüyor. Eserlerinde genellikle iç dünyasını yansıtan Çelebi, resimlerinde sıklıkla ’boşluk’ kavramını ele alıyor. Yıllar süren ödüllü sanat serüveninin ardından Çelebi, Eskişehirli sanatseverleri baskı tekniğiyle hazırladığı eserlerden oluşan ilk kişisel sergisinde buluşturdu.

Daha önce katılmış olduğu birçok sergiden ödüllü eserlerle döndüğünü dile getiren Çelebi, ilk kişisel sergisini Eskişehir’de açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Çelebi, sanat yolculuğuyla ilgili olarak "1994 yılında Eskişehir’de doğdum. Anadolu Üniversitesi Baskı Sanatları Bölümü mezunuyum. Genellikle gravür atölyesindeydim. Baskı resimle başlayan sanat yolculuğum karışık teknikte eserlere, daha sonra da yağlıboya tuvallere evrildi. Multidisipliner bir sanatçıyım. Tek bir teknikte ilerlemektense daha fazla tekniği birleştirerek eserler üretmek benim için çok daha verimli. Eserlerimde genellikle iç dünyamı yansıtmayı tercih ediyorum. ’Boşluk’ kavramı benim için her zaman önemli oldu. Küçüklüğümden beri Uzakdoğu sanatını çok takip ediyorum ve seviyorum. Çocukken hep kolajlarla uğraşırdım; sürekli dergileri karıştırarak kesip biçerdim. Onların tamamı aslında şu anki eserlerime yansıyor, şu an hepsinin bir birleşimini görüyoruz. Buradaki eserlerim özellikle Uzakdoğu sanatını betimleyen lekesel formların ve kolajların birleşimi" şeklinde konuştu.

Bu sergi sanat eserlerimin dönüşümünü yansıtıyor

Çelebi, sergisinin teması olan "Dönüşüm" kavramıyla ilgili düşüncelerini ise şu şekilde dile getirdi:

"Aslında amacım tek bir alandan ilerlemek yerine bunu daha çok dönüştürmekti. ’Gravür ve baskı resmin dışına çıkarak daha neler üretebilirim?’ diyerek yola çıktım. Bu süreçte karışık teknikte eserler üretmeye başladım. Aslında bu sergi, sanat eserlerimin bir dönüşümünü yansıtıyor."

Eskişehir’deki kültür sanat alanlarının giderek artmasını bekliyorum

Eskişehir’in her zaman sanatla iç içe bir kent olduğundan bahseden Çelebi, "Eskişehirliyim ve her gittiğim yerde Eskişehir’in ne kadar sanatla iç içe olduğunu bir kez daha fark ediyorum. Her zaman bunun içerisindeydim ve zamanla Eskişehir’in kültür sanat anlamındaki değişimini ve gelişimini gözlemledikçe de ilk sergimi burada açmayı çok istedim. Bu vesileyle Eskişehir’deki kültür sanat alanlarının da giderek artmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi’nin Dönüşüm sergisi, 3 Ocak’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.