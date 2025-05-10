Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yatan ve tedavi görmekte olan tüm anneler ve anne adaylarının günü kutlandı.

Anneler Günü dolayısıyla hastane servislerindeki ziyaretlere, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı, Sağlık Hizmetleri Müdürü Zeynep Akgözlü ve Hastane Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp’den oluşan ekip katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette tebrik kartları takdim edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi ve güzel temennilerde bulunuldu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler hastane yöneticilerine teşekkür ettiler.