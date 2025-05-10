Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak yer aldığı "Türk Kültürü ve Yunus Emre" konulu söyleşiye katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Türk Kültürü ve Yunus Emre" konulu söyleşiye katıldı. Eskişehir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin’in üstlendiği söyleşide Yunus Emre’nin düşünce dünyası tarihsel bir bakış açısıyla ele alındı. Programda Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü ve insanı merkeze alan anlayışı, bu söyleşide akademik bir perspektifle değerlendirildi. Program sonunda sahneye çıkan Vali Hüseyin Aksoy, söyleşiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür etti. Vali Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci iken hocalığını yapan İlber Ortaylı’yı Eskişehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.