Beylikova Belediyesi tarafından Anneler Günü vesilesiyle bin adet çiçek dağıtıldı.

İlçe genelinde büyük ilgi gören organizasyon, duygu dolu anlara sahne oldu. Beylikova Belediye Başkanı Karabacak ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla bir araya gelerek hem Anneler Günü’nü kutladı hem de çiçekleri kendi elleriyle takdim etti. Çiçek dağıtımı sırasında annelerle sohbet eden Başkan Karabacak, onların dilek ve temennilerini de dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır"

Başkan Karabacak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli varlıklarıdır. Onlar, sevginin, merhametin ve fedakârlığın adıdır. Anneler Günü’nü bir günle sınırlamak mümkün değil ama bizler bu özel günde onlara küçük bir hediye sunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Çiçeklerimizi alırken gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Beylikova Belediyesi olarak, kadınlarımızın ve annelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Etkinlik sonunda birçok anne duygularını dile getirerek, bu güzel jest için belediye yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşlar, benzer sosyal projelerin artarak devam etmesini temenni etti. Etkinliğe Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Taş, Belediye Meclis Üyesi Mualla Topçu Pekkal ve Kadın Kolları Başkanı Sevgi Oruç katıldı.