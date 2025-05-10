Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydın’da yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından onlarca farklı branşta başlatılan güz dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitimler çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Aydınlı çocukların sanatla tanışması, yeteneklerini keşfetmesi için kültür ve sanat alanında da birçok etkinlik düzenleniyor. Gitardan bağlamaya, halk oyunlarından baleye kadar farklı branşlarda düzenlenen ücretsiz etkinlikler ile çocukların gelişimine destek olunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri ve başarılı sanatçıları tarafından verilen resim eğitimleri sürüyor. Aydınlı miniklerin resim ile tanışması ve renklerin eşsiz dünyası ile gelişimlerine destek olunması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler ile geleceğin ressamları, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde yetişiyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.