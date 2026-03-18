Efeler Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için semt pazarı günlerini güncelledi.

Normal şartlarda Cuma günü kurulan semt pazarları, hem halkın bayram öncesi hazırlıklarını tamamlaması hem de esnafın bayramı ailesiyle geçirebilmesi için bir gün öne çekildi. Buna göre, Fatih ve Umurlu Mahallelerindeki semt pazarları 19 Mart Perşembe (Arife) günü kurulacak.

Vatandaşların alışverişlerini bayram öncesi tamamlayabilmeleri için bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şimdiden hem esnafın hem de Efeler halkının bayramını kutladığını ifade etti.