İran'ın ülke topraklarına 28 Şubat'ta başlatılan saldırılara misilleme olarak İsrail'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı 3 bin 727'ye yükseldi.

İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları 28 Şubat'tan bu yana sürüyor. İran güçleri, ABD ile iş birliğinde ülke topraklarına saldırı düzenleyen İsrail'i füze yağmuruna tutuyor. Tel Aviv bölgesindeki Ramat Gan şehrinde 2 kişinin daha balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle İran saldırılarında ölenlerin toplam sayısı 15'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde gerçekleştirilen İran saldırılarında 192 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, İran ile savaşın başlangıcından bu yana yaralananların toplam sayısının da 3 bin 727'ye ulaştığını aktardı.