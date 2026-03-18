Aydın'da '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi Günü' dolayısıyla düzenlenen programda Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Bir Hilal Uğruna' oratoryosu ayakta alkışlandı.

Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, 'Bazı zaferler vardır, yalnızca bir cepheyi değil, bir milletin geleceğini de değiştirir. Çanakkale işte böyle bir zaferdir. Çanakkale'de kazanılan yalnızca bir savaş değildi. Orada bir millet, 'var olmak' ile 'yok olmak' arasındaki ince çizgide ayağa kalkmış, imanı, cesareti ve sarsılmaz vatan sevgisiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de mermiler gökyüzünde çarpışırken, aslında iki irade çarpışıyordu. Bir tarafta dünyayı dize getirdiğini zanneden güçler, diğer tarafta ise şehadete tereddüt etmeden koşan bir milletin sarsılmaz iradesi. Çanakkale yalnızca geçmiş değil, aynı zamanda bir milletin karakteridir. O karakter, zor zamanlarda dağılmayan, tehdit karşısında geri çekilmeyen, umutsuzluk karşısında diz çökmeyen bir duruştur. Bu toprakların bize bıraktığı en büyük miras yalnızca bir vatan değildir. Bu miras, cesaret, inanç ve sorumluluktur. Öyle ki, bir milletin gerçek gücü silahında değil, yüreğinde taşıdığı vatan sevgisindedir. Bugün bizlere düşen görev, o büyük fedakarlığı unutmamak ve bu aziz emaneti güçlü yarınlara taşımaktır' dedi.

Aydın genelinde okullar arası düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından verildi.

Öğrenciler ayakta alkışlandı

Konuşmalardan sonra, Türk tarihinin ve Çanakkale Zaferi'nde yaşananların anlatıldığı etkinlikte Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Bir Hilal Uğruna' oratoryosu büyük beğeni topladı. Türklüğün yükselmesi ve vatanın yok olmaması adına canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerin de anıldığı oratoryo, salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşatırken, öğrenciler ayakta alkışlandı.