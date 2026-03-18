Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton döküm sahası içerisinde sıkışan köpek kurtarma ekiplerin yaptığı operasyon ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Soğucak Mahallesi'nde beton döküm sahası içinde bir köpeğin sıkışıp mahsur kaldığı yönündeki ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ve Akut Arama Kurtarma derneği Kuşadası ekipleri sevk edildi. Köpeğin beton içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler beton blokları kırıp köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek tedavisi ve kontrolleri için veterinere teslim edildi. Mahalle sakinleri köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.