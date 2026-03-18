Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen sürücüye toplam 640 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi-Ulukapı yolu üzerinde devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istemesiyle başladı. Ekiplerin ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Jandarmanın yaptığı tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından mahallede bulunan bir parkta yakalandı. Yapılan kontrolde sürücü Serkan Y.'nin alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği belirlendi. Hastanede yapılan toksikoloji testinde ise sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

640 bin TL ceza kesildi, ehliyetine daimi el konuldu

Sürücüye sürücü belgesi alkolden alındığı halde araç kullanmaktan 200 bin TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 150 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL ve aracı kullandıran kişiye 40 bin TL olmak üzere toplam 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kamyonet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.