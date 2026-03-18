DÜZCE(İHA) - Düzce'de Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken teravih sonrası düzenlenen organizasyonlarda Tasavvuf Sanatçısı Mehmet Yiğit Düzcelilerle buluştu.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri ile sevilen sanatçıların Düzcelilerle buluşturulması devam ediyor. Ramazan ayının son günlerinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen Ramazan Ayı etkinlik takvimi kapsamında birbirinden ünlü isimler Düzcelilerle buluştu. Dün akşam Teravih Namazı sonrası Düzcelilerle buluşan Tasavvuf Sanatçısı Mehmet Yiğit birbirinden güzel ilahileri seslendirdi.

Yiğit'in seslendirdiği ilahilere katılımcılarda eşlik ederken, İl Müftüsü Osman Aydın da etkinlik sonunda dua okumasını gerçekleştirdi.