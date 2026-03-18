Eskişehir'de jandarma ekiplerince, ikametlerinde 87 litre faturasız kaçak alkol ele geçirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Odunpazarı İlçesi'nde şüpheli şahısların faturasız kaçak alkol bulundurduğu öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 87 litre faturasız kaçak alkol, 28 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız sigara, 5 adet alkollü içki yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 3 adet geyik boynuzu ve 2 adet kaplumbağa kabuğu ele geçirildi. Şahıslar hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.