Afyonkarahisar'da gençler arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı. Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Kaza, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E.Ö. ve İ.Ö., ile S.C.D. ve İ.M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.Ö., araçtan aldığı pompalı tüfekle S.C.D. ile İ.M.Ş.'yi yaraladı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E.Ö. ve İ.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kavgaya karışan şahısların tüfekle apartmana girmeleri ardından sokağa çıkıp kaçışmaları ve sonrasında kargaşa yaşandığı görülüyor.