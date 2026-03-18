Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akın mesajında, 'On bir ayın sultanı Ramazan boyunca Balıkesir'in 20 ilçesinde kurduğumuz 400 bin kişilik iftar sofralarıyla birlik ve beraberliğimizi göstermek için çaba harcadık.' diyerek birlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının bu mübarek ay boyunca güçlü şekilde yaşandığını ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bugün bir ay boyunca sabırla tuttuğumuz oruçların ardından bayrama kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Geçmişten bugüne uzanan geleneklerimizde olduğu gibi bu Ramazan'da da aynı sofranın etrafında hiçbir ayrım gözetmeden buluştuk, oruçlarımızı birlikte açtık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu dayanışma ruhuna ortak olmak için Ramazan ayı boyunca her gün 20 ilçemizde kurduğumuz iftar sofraları ve iftar tırlarımızla hemşehrilerimizin yanında olduk. Bunun yanında çölyak hastalarımız için de özel iftar programları düzenledik. Hemşehrilerimizin Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşaması için var gücümüzle çalıştık ve Ramazan coşkusunu tüm Balıkesir'e taşıdık. Çünkü bizim için Balıkesir'de herkes eşittir. Bu anlayışla hareket ederek aynı sofrada, aynı duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayı da hiçbir ayrım gözetmeden aynı sofrada buluşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü örneklerinden biridir. Bizler de bu bilinçle Ramazan boyunca paylaştığımız kardeşliği 'ailem' dediğim Balıkesir'in dört bir yanında büyütmeye çalıştık. Bizler, bu şehirde yaşayan herkesin huzuru ve mutluluğu için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm 'Balıkesir Ailem'in Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.'