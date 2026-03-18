Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ile din görevlilerinin öncülüğünde Toparlar Merkez Camiinde 'Çocuklarla Teravih Buluşması' programında, çocuklar teravih heyecanını büyükleriyle birlikte yaşadı.

Ramazan-ı Şerifin son günlerinin yaşandığı şu günlerde, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi iklimi, Toparlar Merkez Camiinde yankılanan çocuk sesleriyle taçlandı. Teravih namazı öncesinde camiye akın eden minikler, kendileri için özel olarak hazırlanan çocuk safında yerlerini aldılar. Namaz aralarında verilen salavatlara çocukların gür sesleri eşlik ederken, caminin manevi atmosferi sevgiyle doldu.

Teravih Namazı'ndan sonra Müftü Karagöz konuşma yapıp, çocukların camiye gelmesinin önemine değinerek, 'Peygamber Efendimiz'in (sav) torunları sırtındayken secdeye varması gibi, biz de bugün çocuklarımızın neşesiyle rükuya ve secdeye vardık. Arka saflardan gelen o gülüşme sesleri, camimizin çiçeklerindendi. Siz kıymetli cemaatimize de çocuklarımıza hoşgörüyle davranıp, caminin geleceği çocuklarımızın seslerine ve koşuşturmalarına tahammüllerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.