18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Bursa'daki asker ve polis şehitleri için şehitlikte tören düzenlendi.

Türk milletinin şanlı direnişinin simgesi olan Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl Bursa'da gurur ve minnetle anıldı. Hamitler Kent Mezarlığındaki Şehitlikte yapılan törenlerde asker ve polis şehitlerinin kabirleri tek tek ziyaret edilip karanfil dağıtıldı.

Şehitlik anıtına çelenk koyma ile başlayan törenler İstiklal Marşı, saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle devam etti.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ile çok sayıda Çanakkale gazisi ve asker ve polis şehit yakını katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız öncülüğünde törenlere katılan protokol tarafından şehit kabristanları tek tek ziyaret edilip karanfil bırakıldı. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dualar edildi.

2006 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan bir trafik kazasına müdahale ederken bir başka aracın kendisine çarpmasıyla şehit olan polis memuru Ali Demircioğlu'nun eşi Selma Demircioğlu, biri babası gibi polis olan 30 yaşındaki ikiz oğulları ile birlikte eşini kabri başında andı. Şehit polis memurunun engelli oğlu Batuhan Demircioğlu atölyede kendi eliyle yaptığı üzerinde mutlu bayramlar yazan resmi Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe'ye hediye etti.

Bir oğlunu da babası gibi polis olarak yetiştiren Selma Demircioğlu, Çok gururluyum ancak bir o kadar da üzüntülüyüm. Bir oğlum babası gibi polis memuru oldu. Diğer oğlum engelli. Engelli oğlum dün öğretmeni ile birlikte güzel bir çalışma yaptı. Bugün o çalışmayı İl Emniyet Müdürümüz Kadir Gökçe'ye takdim ettik. Çok seviyoruz kendisini Allah razı olsun kendisinden bizi hiç bir zaman unutmuyor. Çok zor günler yaşadık ama bir oğlum da babası gibi polis oldu. Gurur duyuyorum kendisiyle' diye konuştu. Engelli genç Batuhan Demircioğlu'da tek hayalinin bir gün kendi atölyesini açmak olduğunu belirtti.

Şehit Komiser İrfan Aydoğan'ın annesi Mediha Aydoğan ise Oğlu vatan uğruna şehit olduğu için gururlu olduğunu belirterek '6 yıldır oldu özlemim hiç bitmedi günden güne daha da çok artıyor. Azalmıyor. Bugünde yeğenleri ile birlikte ziyarete geldik. Allah bütün şehit anne ve babalarına sabır versin. Vatanımız Milletimiz sağolsun' dedi.