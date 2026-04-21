Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli ve coşku dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23-24-25 Nisan tarihleri arasında Asuva'da gerçekleştirilecek kapsamlı programda çocuklar eğlenceye doyacak, aileler ise bayram sevincini hep birlikte paylaşma imkânı bulacak. Üç gün boyunca sürecek etkinlikler, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle her yaştan katılımcıya hitap edecek.

Çocuklar için dolu dolu etkinlik programı

Altıeylül Belediyesi tarafından özenle hazırlanan etkinlik programında çocukların geliştirebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği birçok atölye yer alıyor. Yüz boyama, resim boyama, el baskısı, kil atölyesi, tişört boyama ve sticker çalışmaları gibi aktiviteler, üç gün boyunca 14.30 ile 19.30 saatleri arasında miniklerle buluşacak. Çocuklar bu atölyelerde hem el becerilerini geliştirecek hem de hayal dünyalarını özgürce ifade etme fırsatı yakalayacak. Etkinlik alanında kurulacak olan Atatürk fotoğraf köşesi, Atatürk'e mektup köşesi ve 23 Nisan dilek köşesi ise bayramın anlam ve önemini pekiştiren özel alanlar olarak dikkat çekiyor. Bu köşeler 14.30 ile 23.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve çocuklar duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecek.

Altıeylül'de sahne çocukların olacak

Program süresince çocuklara su, pamuk şeker, macun ve patlamış mısır gibi ikramlar yapılacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde 'Sahne Senin' programı kapsamında çocuklar yeteneklerini sergileme şansı bulacak. Adam Olacak Çocuk, Evet-Hayır yarışması ve çeşitli oyun yarışmalarıyla eğlence doruğa çıkarken; sihirbaz gösterileri, jonglör performansları ve bubble show etkinlikleri de miniklere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca müzikli masallar, tiyatro gösterileri ve halk dansları gösterileriyle etkinlik alanı adeta bir şenlik atmosferine dönüşecek. Çocuklar hem eğlenecek hem de kültürel etkinliklerle dolu dolu bir bayram geçirecek. Akşam programında ise amfi tiyatroda açık hava sinema keyfi yaşanacak. 24 ve 25 Nisan akşamlarında çocuklara özel seçilen animasyon filmler, yıldızlar altında izleyiciyle buluşacak. Aileler çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayarak bayram coşkusunu akşam saatlerinde de sürdürebilecek.

Başkan Şehirli'den miniklere davet

Başkan Şehirli, düzenlenecek etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Şehirli, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en güzel, en anlamlı etkinlikleri hazırlamaya gayret ettik. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha kıymetli. Bu özel günlerde çocuklarımızın doyasıya eğlenmesini, ailelerimizin de bu mutluluğa ortak olmasını istiyoruz' dedi. Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Başkan Şehirli, '23 Nisan'ın ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve coşku içerisinde bir bayram geçireceğiz. Tüm komşularımızı çocuklarımızla birlikte bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.