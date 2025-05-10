Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret ederek bir dizi resmi temas gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk durağında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Rektör Adıgüzel, görüşmede üniversitenin yeni uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 1982 yılından günümüze KKTC’de hizmet verdiğini vurgulayarak bu sistemin ülkede yükseköğretimin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Tatar ayrıca, Üniversitenin yeni vizyonunun bu katkıları daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Rektör Adıgüzel, temasları kapsamında KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile de bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Temsilcisi Suzan Öztaş’ın da yer aldığı görüşmede, Açıköğretim Sisteminin KKTC genelinde yaygınlaştırılması, üniversiteler arası iş birlikleri ve uluslararası nitelikli eğitim projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında ayrıca T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş ve çeşitli kurumlardan yetkililerle görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslarda, akademik ve kültürel iş birliklerinin yanı sıra, Açıköğretim Sisteminin uluslararası alanda daha yaygın ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik imkânlar ile uluslararası öğrencilere sunulabilecek eğitim fırsatları ele alındı.