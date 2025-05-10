Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı bölgesinde, serinleyen havaya rağmen hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle günübirlik ve hafta sonu gezileri için sıklıkla tercih edilen Odunpazarı’nda, hem Eskişehirlilerin hem de turistlerin ilgisiyle birlikte oluşan kalabalık dikkat çekti. Anneler Günü öncesi dükkanlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra, çevrede de çok sayıda gezi grubu olduğu görüldü. Vatandaşlar dükkanlardan Eskişehir’e ait hediyelik magnet ve anahtarlık alışverişleri yaparken, aynı zamanda tarihi mekanlarda fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.