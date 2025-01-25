Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, mahalle muhtarı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; yüksek kesimlerde yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline döneceği tahmin edildi. Tepebaşı ilçesi kırsal Yarımca Mahallesi ve çevresinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaklaşık 5 santimetre kar olduğu öğrenildi. Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi Muhtarı Taner Kurt, karlı yolda çektiği videoda, sürücülere dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunuldu. Öte yandan muhtar Kurt, yaşanan kar yağışı sonrası kış lastiği veya zincir kullanmayan bazı sürücülerin yolda kaldığını vurguladı. Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma çalışmalarına başladığını öğrenildi.