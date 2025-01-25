Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Başkent Market modeli ile hem yerli üretim canlanıyor hem de Başkentliler doğal, organik ve uygun fiyatlı ürünlerle aracısız buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmayı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Başkent Market Projesi” üreticilerin kooperatifleşmesinde lokomotif oldu.

İlki 29 Nisan 2020’de Etimesgut’ta hizmete açılan Başkent Marketler 7 şubesi ile kadınların da kurucusu olduğu üretici kooperatiflerinden ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerden 2019-2024 yılları arasında toplamda 665 milyon 32 bin TL’lik yöresel ürün satın alarak ekonomik destek sağladı.

KADIN KOOPERATİFLERİ DE DESTEKLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasına bağlı Başkent Marketler, 34’ü Ankara’nın çevre ilçelerinden, 44’ü de Ankara dışından olmak üzere toplam 78 üretici kooperatifi ile ÇKS’ye kayıtlı 47 çiftçiden yöresel ürün tedarik ediyor.

Projenin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınların üretime katılarak kooperatifleşmeleri de sağlandı. 2019-2024 yılları arasında 26 üretici kadın kooperatifinden 130 milyon TL’yi aşkın yöresel ürün satın alındı.

EN KALİTELİ ÜRÜNLER ARACISIZ HALKLA BULUŞUYOR

7 Başkent Market Şubesi, 3 fabrika satış mağazası ile 3 Başkent Büfe ile 6,5 milyon Ankaralıya en iyi ve kaliteli hizmet en uygun fiyatla sunuluyor.

Başkent Market projesi sayesinde yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zinciri oluşturuldu ve aracılar ile komisyoncular ortadan kaldırıldı. Başkent Marketler vatandaşların hem Halk Ekmek Fabrikası’nın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir zengin ürün yelpazesi hem de üretici kooperatiflerinin yöresel ürünlere en uygun fiyatla erişmelerini sağladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BELEDİYE MARKETİ

7 Başkent Market Şubesi ve mini konsepti konumundaki 3 Başkent Büfesi ile Türkiye’nin en büyük belediye marketi zinciri olma özelliğini taşıyor. Sayılarının artırılması hedeflenen Başkent Marketler özellikle üretici kooperatiflerinin istihdam yaratmasında da lokomotif rol üstleniyor.

Başkent Market projesi; kırsaldan kente göçü engellemek, yerinde istihdam yaratmak, küçük aile işletmelerinin ve çiftçilerin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik etmek, ilçelerde kurulan kooperatif ve birliklerin yöresel ürünlerini aracısız satarak kazanmasına, vatandaşların da uygun fiyatlı yöresel ürünlere ulaşmasına aracılık etmek gibi çok önemli bir misyon üstleniyor.