Eskişehir’’in Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 309 çuval kanola tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile çiftçilere sağlanan destekler devam ediyor. Bu çerçevede, 11 Eylül 2025 tarihinde kanola tohumu teslim töreni düzenlendi. Günyüzü İlçesi’nde 43 çiftçiye 3 bin 660 dekar alanda ekilmek üzere 183 çuval, Sivrihisar İlçesi’nde ise 29 çiftçiye 2 bin 520 dekar alan için 126 çuval kanola tohumu verildi.

Çiftçiye kanola tohuhumu dışında da destek sağlandı

Günyüzü İlçesi’nde ceviz bahçelerine yüzde 100 hibe desteğiyle 5 bin adet aşı kalemi uygulaması yapıldı. Sivrihisar’da üreticilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu ve yüzde 75 hibeli karabuğday tohumu teslim edildi. 2025 yılı içerisinde Eskişehir’in farklı ilçelerinde ayçiçeği, domates, karabuğday, nohut, roka tohumu ve zeytin fidesi için yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişen hibe destekleri sağlandı.

Projeden milyonluk katkı

Yaklaşık 3 yıldır yürütülen TAKE Projesi çerçevesinde çiftçilere tohum, fide, fidan ve sera naylonu tedariki için yüzde 50 ile yüzde 75 oranında hibe desteği sağlandığı belirtildi. 2022-2024 yılları arasında 36 milyon TL tutarında hibe projeleri hayata geçirilirken, 2025 yılı bahar döneminde ise 13 milyon TL bütçeli projenin çiftçilere sunulduğu ifade edildi.

Günyüzü İlçesi’nde gerçekleştirilen teslim programına Kaymakam Muhammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ve İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Emrah Küse katıldı. Sivrihisar’daki programa ise AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu, Şube Müdürü Nizamettin Çetiner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk katıldı.