Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonunu tamamlanan Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı’nın açılışı coşkuyla gerçekleşti.

Kütahya Belediyesi tarafından tefrişat, tadilat ve tamirat çalışmalarının ardından şehrin kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden hayata geçirilen Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı hizmete açıldı. Açılışa, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci açılışta yaptığı konuşmada, "Tarihi Yüksek Kahvemizin bize anlattığı bir hakikat var: Şehirler; kültürüyle, hatıralarıyla, hafızasıyla yaşar. Biz de, bu hafızayı diri tutmak için buradayız. Bu vizyonla çalışıyor, üretiyor ve şehrimize değer katıyoruz" ifadelerini kullandı.