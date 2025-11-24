Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 36 umre adayı, düzenlenen programla dualar eşliğinde yolcu edildi.

Karbasan Köyü İmam Hatibi Ahmet Deniz rehberliğinde 21 gün umre ziyareti gerçekleştirecek toplam 36 kişilik umre grubu için Karbasan ve Güldüren köylerinde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenlerinde okunan ilahiler, getirilen tekbir, salavat ve din görevlilerinin yaptığı duaların ardından umre adayları yakınları ve vatandaşların gözyaşlarıyla uğurlandı.