Yunusemre Belediyesi ve MiRU LINGUA Yabancı Dil Kursu arasında imzalanan protokol ile belediye çalışanları uygun bir fiyata yabancı dil öğrenebilecek.

Yunusemre Belediyesi, personeline yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Belediye başkanlığı makamında yapılan protokol, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Yabancı Dil Kursu Müdürü Melis Ceylan tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, belediye personeli ve birinci derece yakınları (eş, çocuk, anne, baba, kardeş), yabancı dil kursu programlarından yüzde 40 indirimli olarak yararlanabilecek. Ayrıca iki kur ve üzeri kayıt yaptıranlara yüsde 50 indirim uygulanacak. Protokolün imza töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, personelin uygun fiyatlarla yabancı dil eğitimi almasının önemine değinerek, "Belediye personelimizin uygun fiyatlara yabancı dil öğrenmesini sağlamak amacıyla imzaladığımız bu anlaşma hayırlı olsun. Yabancı dil kursu ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.