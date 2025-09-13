Batman’da ata tohumları ile yetiştirilen domateslerin ağırlıkları görenleri şaşkına çevirdi. Yetiştirilen her bir domatesin ağırlığı 1 kilogram ile 1 buçuk kilogram ağırlığında değişiyor.

Batman’ın Sason ilçesinde 2978 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Soğanlı köyü sakinleri, yarım yüzyıldır saklayarak günümüze ulaştırdıkları ata tohumları ile domates yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Köylüler sabah erken saatlerde topladıkları domatesleri ilçe merkezine götürerek kilosu 30-35 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor. Vatandaşlardan Sabahattin Atalay, her yıl Soğanlı köyünden domates almaya gittiklerini söyledi. Atalay, "Bu köyün domatesleri meşhurdur. Ata tohumu ile yetiştirilen domateslere büyük bir talep var. Bu kadar büyük olmalarının sebebi yerli tohum olmalarından dolayı ve soğuk su ile sulanmalarından dolayıdır. Domateslerin ağırlığı bir kilodan fazla" dedi.

Köylülerden Sabri Algan, atalarından kalan tohumlarla yetiştiricilik yaptıklarını söyledi. Domateslerin aromasının bile farklı olduğunu belirten Algan, "Bunlar atalarımızdan kala tohumlar. Tamamen doğal yetiştiriyoruz, hormonsuz ilaçsız soğuk su ile yetiştiriyoruz. Yüksek yer olduğu için serin yerde yetişiyorlar o yüzden aroması da farklıdır. Bizler emek veriyoruz Allah da bize veriyor. Bu tohumlar bizim eskiden beri sakladığımız tohumlar. Sürekli çoğaltıyoruz. Bu tohumlardan millete de veriyoruz. 5 metreden kokusunu alırsınız, doğal domateslerdir. Babalarımızdan kalan tohumları bizler de yaşatmaya devam edeceğiz. Her biri bir kilo bir kilo 250 gram gelen domatesler" diye konuştu.