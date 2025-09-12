Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temel ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sağlıklı hayat merkezlerimizin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve vatandaşlarımıza sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliği ele alındı. Ayrıca hizmetlerin daha verimli yürütülmesi için planlamalar yapılarak yol haritası belirlendi.