Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun kurşunlanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, geniş güvenlik önemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Eylül günü Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 Sokak’ta sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mahallede faaliyet gösteren bir spor salonuna yaklaşık 5 el ateş edildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.B., E.C.Y., B.D. ve M.A.S. emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.