Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 2024 yılına ilişkin nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerini paylaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleştiğini belirtti.

En çok tercih edilen bebek isimlerinde kız isimlerde Defne isminin 7 bin 661 bebeğe verildiğini, Asel, Zeynep, Asya ve Gökçe isimlerinin en çok verilen kız isimleri arasında olduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, erkek bebeklerde ise 8 bin 304'üne Alparslan isminin verildiğini, sırasıyla Göktuğ, Yusuf, Metehan ve Ömer Asaf isminin de ilk 5'te yer aldığını kaydetti.