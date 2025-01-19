Eskişehir’de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, vatandaşların istediği otelden oda alabilmek ve yüzde 60’a varan indirimlerden faydalanmak için erken rezervasyona ilgi gösterdiğini açıkladı.

Yaz tatili için şimdiden başlayan erken rezervasyonlar sürüyor. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar erken rezervasyon fırsatlarına ilgi gösterirken, turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, vatandaşların artık bu konuda daha bilinçli olduklarını söyledi. Erken rezervasyon ile fiyat farklarının yüzde 60’a kadar çıktığını ifade eden Er, bu tür fırsatlardan faydalanan misafirlerin hem istedikleri odaları alabildiklerini hem de indirimli fiyatlardan yararlandıklarını dile getirdi.

"Erken rezervasyonun önemi her geçen gün daha çok artıyor"

Er, "Erken rezervasyon önceki yıllardaki gibi değil. Eskiden insanlarımız bu kadar bilinçli değildi ve maalesef gerekli erken rezervasyon fırsatlarını yakalayamıyorlardı. Ancak şu anda farkların yüzde 50 ve 60’lara kadar çıktığı bir durum söz konusu. Şimdi alan bir misafir, yaz sezonuna göre daha indirimli rezervasyon yaptırabiliyor. Önce yüzde 25’ini, kalanını daha sonra öde, kredi kartı ve elden taksit kampanyaları erken rezervasyonu her zaman için cazip hale getiriyor. Erken rezervasyonun önemi her geçen gün daha çok artıyor. Misafirlerimiz son dakikaya kaldıklarında gerek istediği odayı bulamıyorlar, gerekse daha yüksek fiyatlardan aldıkları için zarar etmiş oluyorlar" dedi.